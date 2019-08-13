Libya'da ateşkes ilan edildi ancak çatışmalar durmadı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerle General Halife Hafter güçleri arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla Kurban Bayramı münasebetiyle varılan ateşkese rağmen Ayn Zara, Hallet Avn, havalimanı yolu ve Trablus'un güneyinde yer yer çatışma sesleri duyuldu. UMH'den pazar günü yapılan açıklamada da Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği duyurulmuştu. General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. AA

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