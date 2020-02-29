'Libya'da ateşkes tamamen bozulabilir'

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya’da son 2 gündeki durumun ateşkesin tamamen bozulabileceğini gösterdiğini belirtti.

Salame, “Ülkede, son 24 saat içinde çok ciddi ateşkes ihlalleri yaşandı. Aslında birçok bölgenin saldırıya maruz kalmasıyla ateşkes neredeyse tamamen bozulabilirdi. Trablus havalimanına sabah 7’de saldırı düzenlendi” açıklamasını yaptı.

Saldırılardan birinde 5 kişilik bir ailenin tamamının öldüğünü söyleyen Salame, Cuma günü başkent Trablus’un birkaç mahallesinin saldırıya uğradığını bildirdi.

Salame, “Toplar konuşurken yollardan hiçbirinin pozitif bir şekilde ilerlemeyeceği tamamen ortada. Bu yüzden bir kez daha, her iki tarafın 12 Ocak’ta onayladığı ateşkese uyulması çağrısını yapıyoruz. Ve her şeye rağmen ekonomik, politik ve askeri olmak üzere 3 yolun çalışmalarına devam etmekte ısrar ediyoruz” diye konuştu.