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5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Libya'da bir üsse hava saldırısı düzenlendi

05 Temmuz 2020, Pazar 15:27
Libya'nın batısındaki Vatiyye Hava Üssü'nün gece saatlerinde, 'kimliği belirsiz' savaş uçaklarınca bombalandığı bildirildi.

Vatiyye Hava Üssü, geçtiğimiz günlerde Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerce, Halife Hafter'e bağlı güçlerden alınmıştı.

Ülkenin doğusunda konuşlu Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli silahlı gruptan yapılan açıklamada, hava saldırılarının 'kimliği bilinmeyen jetler' tarafından düzenlendiği belirtildi.

Üsse yakın Zintan kasabasında yaşayan bir kişi de alanın bulunduğu askeri noktadan patlama sesleri duyduklarını söyledi.

BM tarafından tanınan, Türkiye destekli, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, mayıs ayında Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirmiş ve bu durum, Hafter'in 14 ay süren Trablus kuşatmasını sona erdirmişti. Ayrıca Vatiyye'nin ardından Hafter güçleri, UMH karşısında peş peşe kayıplar vermeye başlamıştı.

Halife Hater liderliğindeki LNA, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır tarafından destekleniyor.

LNA'nın geçen yıl başkent Trablus'a doğru ilerlemesi sırasında, Mısır ve BAE savaş uçakları, hava saldırıları ile destek sağlamıştı.

Öte yandan ABD'li yetkililer geçen ay yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Suriye üzerinden LNA üslerine en az 14 MiG29 ve Su-24 savaş uçağı gönderdiğini, jetlerin üzerinde bulunan Rus Hava Kuvvetleri'ne ait amblemlerin ise kaldırıldığını bildirmişti.

Türkiye Vatiyye'de askeri üs kurmayı planlıyor

Reuters'ın haberine göre geçen ay açıklama yapan bir Türk yetkili, Ankara'nın Libya'da iki askeri üs kurmayı planladığını belirtmişti.

Üslerden birinin 'kimliği belirsiz jetlerce' gece bombalanan Vatiyye'de olması planlanıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Libya, üs, hava saldırısı
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