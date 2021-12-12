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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Libya'da seçimlerde aday listesinin açıklanması ertelendi

12 Aralık 2021, Pazar 15:06
Libya Seçim Komisyonu, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesi yasal sorunlar çözülene kadar nihai aday listesini açıklamayacağını bildirdi.

Sürece dahil olan Libyalıların yanı sıra yabancılar, kamuoyu önünde seçimlerin zamanında yapılması için çağrıda bulunsalar da politikacılar, analistler ve yabancı diplomatların çoğu, perde arkasında yaptıkları açıklamalarda bunu başarmanın hayli zor olacağını dile getiriyor.

Olası bir gecikme, ülkede zor da olsa tesis edilen barış sürecini riske atabilir.

Diğer yandan kurallar ya da uygun adaylar üzerinde net bir anlaşma sağlanmadan yapılacak tartışmalı bir seçim de istikrar için tehlike yaratabilir.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Sürecin hassasiyeti ve bu süreci çevreleyen siyasi ve güvenlik koşulları göz önüne alındığında, komisyon, kararlarının daha önceden verilen hükümlere uygun olmasını sağlamak için tüm dava yollarını tüketmeye istekli" denildi.

Ancak oylamaya iki haftadan az bir süre kala, yarış için kayıt yaptıran 98 adayın nihai isim listesinin ilan edilmesi sonrası (itirazlar için) yasal sürece neredeyse hiç zaman kalmayacağı ve bu durumun popüler adaylara daha fazla avantaj sağlayacağı gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

Seçim takvimi, bazı isimlerin adaylıklarının uygun olup olmadığı, bir sonraki devlet başkanı ve meclisin yetkileri de dahil olmak üzere seçimlerle ilgili temel kurallara yönelik anlaşmazlıklar aylardır devam ediyor.

Adayların uygunluğuna ilişkin karar verme süreci, bu aşamada ciddi güvenlik açıklarını ortaya çıkardı.

Komisyon ilk etapta 25 adayın başvurusunu reddetti ve yargısal itirazlar için de yaklaşık iki haftalık bir süre belirledi.

İç savaşın pençesindeki ülkede rakip gruplar, birbirlerini karşılıklı olarak nihai aday listesini etkilemek için adli ve idari makamlara yönelik gözdağı veya rüşvet vermekle itham ediyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Libya, seçim, aday listesi
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