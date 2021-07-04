Libya’dan diktatörlüğe red

LİBYA, ÜLKEYİ DİKTATÖRLÜĞE GERİ DÖNDÜRECEK HER TÜRLÜ ANAYASAL TEMELE KARŞI ÇIKTI.

Lİbya’dakİ siyasî ve askerî kurumlar, ülkede yaklaşan seçimlerde kan dökülmesine sebep olanların adaylığına izin vererek despotluğun geri dönmesine yol açacak anayasal temelin kabulünü reddettiklerini açıkladı. Libya Siyasî Diyalog Forumu üyelerinin, 28 Haziran-3 Temmuz’da İsviçre’de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlayamadığının duyurulmasının ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Adalet ve İnşa Partisi (JCP) ve orduya bağlı Trablus’un Batısını Koruma Gücü’nden art arada açıklamalar geldi. DYK Başkanı Mişri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, diyaloğun güçleşmesinin sebebinin, askerlere ve yabancı ülke vatandaşı olanlara da aday olma imkânı tanınması gibi durumların dayatılma çabası olduğunu söyledi. Libya’nın doğusundaki gayrimeşrû silâhlı güçlerin lideri Halife Hafter’e hitaben Mişri sözlerini şöyle sürdürdü: “Askerî üniformanı çıkar, ABD vatandaşlığından çık, savaş suçlarıyla ilişkili hukukî durumunu düzelt, ancak mühimmat sandıklarında kaybettiğin gibi sen yine oy sandıklarında da kaybedeceksin.”

İSTİKRARLI VE SİVİL BİR DEVLET İNŞASI

Adalet ve İnşa Partisi (JCP) resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, siyasî diyalog toplantıları ve bunlara bağlı sonuçların hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün ulusal siyasî akımların ve grupların toplu siyasî katılımını gerektirdiğini belirtti. Açıklamada, “Partinin ülkede ulaşılmasını istediği mesele, despotizmi ve tek adamlık yönetimini reddeden, halkın sıkıntılarını çözen istikrarlı ve sivil bir devletin inşasıdır.” ifadeleri yer aldı. Batı Trablus Koruma Gücü, ise yaptığı açıklamada Hafter’i kastederek “Libyalıların kanının dökülmesine sebep olan ve ülkede meşrû yönetime karşı darbe girişimine kalkan bir kişinin adaylığına izin verecek her türlü teklif ve sonucu tamamen reddettiğini” ilân etti.