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7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Libya’ya asker göndermek riskli

07 Ocak 2020, Salı 01:53
Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı eleştirilmeye devam ediyor. Alman basınında Türk dış politikasının plansız olduğu savunuldu.

Alman basınında Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı öne çıkıyor. Ludwigshafen’da yayımlanan Rheinpfalz’daki yorumda Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı eleştiriliyor. “Türkiye, Libya’ya birliklerini gönderme kararı ile büyük bir risk alıyor. Libya’da Türk askerleri, isyancı General Hafter’in yanında çarpışan Rus paralı askerleri ile karşı karşıya gelebilir. Ancak Türkiye’nin doğrudan yanı başında yaşanan Suriye savaşında Rusya’nın iyi niyetine ihtiyacı var... Toplamda Türk dış politikası Libya meselesinde plansız olduğunu gösteriyor. Güç gösterisi ise bir konsept sayılmıyor.”

Çözüm yolları görüşülecek

Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla Libya toplantısı düzenlenecek.  Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, beş ülkenin dışişleri bakanlarının 8 Ocak Çarşamba günü Libya’daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Kahire’de bir araya geleceği belirtildi. Toplantıda Libya’da son dönemde yaşanan hızlı gelişmelerin değerlendirileceği kaydedilen bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: “Libya’daki kriz tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözüm yolları görüşülecek. Çözüm çabalarını engelleyebilecek her şeyle yüzleşme yöntemlerinin ele alınacağı beşli toplantıda ayrıca, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler de genel hatları ile masaya yatırılacak.” Kahire – aa

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‘İki ülkeye savaş ilanı talep edeceğiz’

Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Devlet Yüksek Konseyinin Başkanı Halid el-Mişri, burada yaptığı konuşmada, “Yarın, Mısır ve BAE ile ilişkilerin kesilmesini ve bu iki ülkeye savaş ilan edilmesini talep edeceğiz” dedi. Mişri’nin bu sözlerine meydandakiler tekbirlerle karşılık verdi. Birleşmiş Milletlerin (BM) kendileriyle alay ettiğini söyleyen Malti, BM’nin önceki gün yayınladığı açıklamada saldırının kınandığını ancak faillerin zikredilmediğini dile getirdi.

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