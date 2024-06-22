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Lübnan 2. Gazze olmasın

22 Haziran 2024, Cumartesi 20:30
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Açık olalım; bölge ve dünya halkları Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde, Güvenlik Konseyi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri, “Açık olalım; bölge ve dünya halkları Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz” dedi. “Bugün, İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca tırmanan gerilime ilişkin derin kaygılarımı dile getirme zorunluluğu hissettim” diyen Guterres, tarafların “sanki topyekun bir savaş yaklaşıyormuş gibi” kavgacı söylem ürettiğini kaydetti. Orta Doğu’daki çatışmanın genişleme riskine dikkati çeken Guterres, konuşmasında, “Aceleci bir hareket, tek bir yanlış hesaplama, sınırların çok ötesinde, açıkçası hayal gücünün ötesinde bir felaketi tetikleyebilir” ifadelerine yer verdi.

Askeri çözüm yok

Guterres, şöyle konuştu: “Taraflar, Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda acilen taahhütte bulunmalı ve derhal düşmanlıkların sona ermesine geri dönmelidir. Dünyanın yüksek sesle ve net bir şekilde şunu söylemesi gerekiyor; gerilimin derhal düşürülmesi sadece mümkün değil, aynı zamanda zorunludur.” BM Genel Sekreteri Guterres, bölgenin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Askeri çözüm yok” diye konuştu. Guterres, “Askeri gerginliğin daha da artması, yalnızca Lübnan ve İsrail’deki toplulukların daha fazla acı çekmesini, yıkıma uğramasını ve bölge için potansiyel olarak daha yıkıcı sonuçları garanti edecektir” değerlendirmesinde bulundu. “Artık akıl ve rasyonellik zamanıdır” ifadesini kullanan Guterres, tarafların kendilerine sunulan diplomatik ve siyasi yollara “pratik ve pragmatik katılımının” zamanının geldiğini belirtti. Genel Sektreter, düşmanlıkların sona ermesi ve kalıcı ateşkese doğru ilerlemenin “tek kalıcı çözüm” olacağının altını çizdi. 

AA

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