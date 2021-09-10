Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik krizi ile boğuşan Lübnan'ın yeni Başbakanı Necib Mikati, 13 ay sonra, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaşmaya vardığı 24 bakandan oluşan kabinesini açıkladı.

Yeni Başbakan halkın temel ihtiyaçları için tüm uluslararası kurumlarla görüşeceklerini söyledi.

Mikati, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'da durumun gerçekten çok kötü olduğuna ve ilaçların dahi piyasada bulunamadığına işaret etti.

Yeni hükümetin başarılı olması için engelleme ve umutsuzluk politikaları yerine iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getiren Mikati, "Lübnan halkının temel ihtiyaçlarının temini için tüm uluslararası kurumlarla temasa geçeceğim." dedi.

Kabinesinin belli bir kesimi değil tüm Lübnanlıları temsil ettiğinin altını çizen Mikati, "Arap dünyasına ihtiyacımız var ve Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan'da çöküşün durmasını ve ülkenin yeniden kalkınmasını umuyoruz." diye konuştu.

Siyaseti bir kenara bırakarak çalışmaya odaklanmaları gerektiğini aktaran Mikati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların artık konuşmalara ve vaatlere karnı tok. Genel seçimleri zamanında gerçekleştirmeye söz veriyorum. Ülkeyi kurtarmak için hükümetin ivedilikle atacağı bazı adımlar var."

Devletin temel ürünlere yönelik sübvansiyonu kaldırma konusuna da değinen Mikati, kendilerinin böyle bir niyeti olmadığını ancak ellerinde yeterli finansal kaynak da bulunmadığını vurguladı.

Mikati, Lübnan için ulusal çıkarlar doğrultusunda İsrail'in dışındaki tüm dünya ile çalışacaklarını ifade etti.