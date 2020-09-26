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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Lübnan'da başbakan istifa etti

26 Eylül 2020, Cumartesi 14:16
Lübnan'da Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Mustafa Edib istifa etti.

4 Ağustos'taki Beyrut Limanı patlamaları sonrası ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesi eski kabineyi istifaya zorlamıştı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurması için Edib'i görevlendirmişti.

Başbakan Mustafa Edib'in cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, tamamen teknokratlardan oluşacak bir kabine kurma yönündeki çalışmalarının siyasi gruplarca karşılık bulmadığını söyleyerek "Hükümeti kurma görevine devam edemeyeceğim için üzgünüm" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mustafa Edib'in, hükümeti kurma çalışmaları sırasında karşılaştığı zorluk ve engelleri paylaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Avn'a görevi bıraktığını arz ettiği belirtildi.

Avn'ın, çalışmalarından dolayı Edib'e teşekkür ederek, görevi bırakma talebini kabul ettiği bilgisi verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümeti kurma konusunda Anayasa uyarınca gerekli adımları atacağına işaret edildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Lübnan, başbakan, istifa
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