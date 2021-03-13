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13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Lübnan'da doların yükselmesi protesto ediliyor

13 Mart 2021, Cumartesi 19:51
Lübnanlılar, ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişini protesto etmek amacıyla başkent Beyrut ve diğer kentlerde gösteri düzenledi.

Merkez Bankasının resmi kuru 1500 Lübnan lirasında sabit tutmasına rağmen karaborsada son bir haftadır hızla yükselen 1 ABD doları, bugün itibarıyla 12 bin Lübnan lirası seviyesini gördü.

Doların ani yükselişi üzerine öğleden sonra başkent Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda Lübnanlı yönetim aleyhinde sloganlar attı.

Meydanda bir süre sloganlar attıktan sonra çadır kuran protestocular, daha sonra 4 Ağustos 2020'de patlama felaketinin yaşandığı Beyrut Limanı'na ve oradan Meclis binasına yürüdü.

Eylemciler, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'de başlayan toplumsal gösterilerden bu yana Meclis binasına açılan sokak ve caddeleri kapatan demir ve beton bariyerleri aşmaya çalıştı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Şehitler Meydanı'na geri döndü.

Trablusşam, Baalbek, Sayda ve Sur kentlerinde yolları kesme eylemleri ile yürüyüşler düzenlendi. Birçok bölgede başlayan yolları trafiğe kapatma eylemleri devam ediyor.

Ülkede gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nedeniyle karaborsadaki kur, doğrudan hayat pahalılığına sebep oluyor.

AA

Etiketler: Lübnan, dolar, protesto
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