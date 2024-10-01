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1 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Lübnan’da göçlerin sayısı bir milyona ulaşabilir

01 Ekim 2024, Salı 01:42
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in devam eden hava saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının bir milyona yaklaştığına dikkati çekerek, Lübnan tarihinin en büyük göç dalgasının yaşandığını ifade etti.

Başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında Mikati, Lübnan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirtti. Lübnan ordusunun da BMGK’nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Mikati, bu dönemde ülkesine gelen bağışların hızlı ulaşımı için çalışmalar başlattıklarını ifade etti. Başbakan Mikati, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerle ilgili şunları söyledi:

“İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkündür.” Mikati, “Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir. Yani Lübnan’da yaşanan tarihin en büyük göç dalgasıyla birkaç gün içinde bulunduğu yerden başka bir yere geçmek zorunda kalan bir milyon insan var.” diye konuştu.

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