Lübnan'da halk sokaklarda

Lübnan'da polisle protestocular arasında çıkan çatışmada 2 günde 530 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pazar günü başkent Beyrut'taki parlamento yakınlarında güvenlik güçlerine taş atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. 145 kişinin yaralandığı çatışmada polis, protestocuları saatler süren mücadelenin ardından parlamento yakınlarındaki yolun dışına itti. Kentte beyaz gaz bulutları yükselirken Kızıl Haç, 45 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ulusal Haber Ajansı'na göre (NNA) çatışmalar sırasında iki gazeteci plastik mermiyle vuruldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn krizi görüşmek üzere içişleri ve savunma bakanlarını "güvenlik toplantısına" çağırdı. Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana süregelen protestolarda, ülkedeki bütün dini topluluklardan gelen göstericiler yolsuzluk ve büyük ekonomik krizin sorumlusu olmakla suçladıkları "beceriksiz" politikacıları istifaya çağırıyor. Siyasilere dair umutlarının kalmadığını söyleyen 34 yaşındaki bir eylemci "Üç aylık bir devrimden sonra, değişmediklerini, dinlemediklerini ve verecek hiçbir şeyleri olmadığını bize kanıtladılar" şeklinde konuşuyor. Euronews Türkçe

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