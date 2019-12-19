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Lübnan'da hükümeti kurma görevi Hassan Diyab'a verildi

19 Aralık 2019, Perşembe 20:32
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 14 Mart Blokunun desteklediği Hassan Diyab'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı halkın sokağa dökülmesi üzerine 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini vermek için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

Lübnan Meclisi'nde 14 Mart Blokunu oluşturan Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmek için tercihlerini akademisyen Hassan Diyab'dan yana kullandı.

Meclis'te 21 milletvekiliyle Sünnileri temsilen en büyük siyasi bloku oluşturan ülkenin mevcut Başbakanı Saad el-Hariri liderliğindeki Sünni Müstakbel Hareketi ise ülkenin ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiği ve Diyab'ın bu durumu kurtaracağı kanaatinde olmadığını belirterek, yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmeye dair herhangi bir isim önermedi.

Hizbullah ve müttefiklerinin desteklediği Hassan Diyab, Meclis'teki 128 vekilden 69'unun oyunu alırken buna karşı 14 Mart Blokundaki bazı vekillerin desteklediği Nevvaf Selam ise 12 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Avn, görüşmelerin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sonuçları paylaşmak üzere Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldikten sonra Hassan Diyab'ı Cumhurbaşkanlığı'na çağırarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bu arada gösteri meydanlarında toplanan Lübnanlılar, Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesini protesto ediyor.

AA

Etiketler: Lübnan, hükümet, Hassan Diyab
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