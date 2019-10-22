"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Lübnan'da reform paketi uygulamaya kondu

22 Ekim 2019, Salı 22:59
Lübnan ulusal birlik hükümeti, ekonomik krizi hafifletmek amacıyla açıklanan reform paketini uygulamaya başladı.

Lübnan ulusal birlik hükümeti, ekonomik krizi hafifletmek amacıyla alınan reform kararlarını hayata geçirme sürecini başlattı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine Bakanlar Kurulunun dün itibarıyla aldığı ekonomik reform kararlarının tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başladığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince, tüm bakanlık ile kamu kurum ve birimlerine genelgeler gönderilerek yatırım amaçlı yeni herhangi bir harcama yapılmaması talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, gerekli durumlarda kamu malından yapılacak yatırım odaklı harcamaların ise Bakanlar Kurulunun onayını gerektirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe fazlalıklarının aylık olarak devlet hazinesine aktarılması talep edildi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, dün yaptığı açıklamada, "2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığı"nı belirtmişti.

AA

Etiketler: Lübnan, reform paketi
Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YPG'ye verilen süre doldu

    Türkiye, 29 Ekim'de güvenli bölgeye girecek

    Türkiye ve Rusya'dan Suriye mutabakatı

    YPG, güvenli bölgeden çekildiklerini açıkladı

    NATO ve Rusya da dahil olsun

    Elektrik üreticileri kilit vuruyor

    Azmin fırçası

    Netanyahu, hükümeti kuramadı

    Gannuşi: Tunus darbelere rağmen demokrasiyi uyguladı

    Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

    AB Komisyonu Başkanı: Kıbrıs'ın birleştirilmesinde ilerleme kaydedemedik

    Karadeniz'de hamsi bereketi: Sinop'ta kilosu 5 liraya düştü

    Konya'dan müjdeli haberler

    Yargı Reformu Stratejisi'nin ilk paketi hakkında Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    Şili'de tansiyon düşmüyor: Zam protestolarında ölü sayısı 15'e yükseldi!

    Soçi'de kritik görüşme

    Hadis-i Şerif'ten etkilenerek 12 dil öğrendi

    Milli Savunma Bakanlığı: Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanlık daha neyi bekliyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kürtler Bediüzzaman’ı dinlemeli
    Ahmet BATTAL

    Liderimizden iyi mi bilecen!
    Genel

    Hadis-i Şerif'ten etkilenerek 12 dil öğrendi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İspanya ve diktatör Franco’nun âkıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuklar büyük adam gibidirler
    Risale-i Nur'dan

    Ömür durmuyor, çabuk gidiyor
    Cevher İLHAN

    “Hakaret”e cevap geçiştirilip ertelendi
    Genel

    Avrupa’da Müslümanlara en sıcak bakanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.