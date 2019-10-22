Lübnan'da reform paketi uygulamaya kondu

Lübnan ulusal birlik hükümeti, ekonomik krizi hafifletmek amacıyla açıklanan reform paketini uygulamaya başladı.

Lübnan ulusal birlik hükümeti, ekonomik krizi hafifletmek amacıyla alınan reform kararlarını hayata geçirme sürecini başlattı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine Bakanlar Kurulunun dün itibarıyla aldığı ekonomik reform kararlarının tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başladığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince, tüm bakanlık ile kamu kurum ve birimlerine genelgeler gönderilerek yatırım amaçlı yeni herhangi bir harcama yapılmaması talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, gerekli durumlarda kamu malından yapılacak yatırım odaklı harcamaların ise Bakanlar Kurulunun onayını gerektirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe fazlalıklarının aylık olarak devlet hazinesine aktarılması talep edildi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, dün yaptığı açıklamada, "2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığı"nı belirtmişti.