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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Lübnan'da seçim tarihi belli oldu

29 Aralık 2021, Çarşamba 16:02
Lübnan'da genel seçim tarihi 15 Mayıs olarak kesinleşti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılmasını öngören kararnameyi onayladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yurt dışındaki seçmenlerin 6-8 Mayıs'ta, seçimde görev yapacak memur, güvenlik güçleri ve yetkililerin de 12 Mayıs'ta oy kullanacağı kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada, seçimlerin mayısta gerçekleştirilmesine ilişkin kararı imzalayarak Avn'a gönderdiğini belirtmişti.

AA

Etiketler: Lübnan, seçim tarihi
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