Lübnan’da yolsuzluk tartışması

Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, Merkez Bankası’nın hesaplarına yönelik malî denetim için çalışan uluslar arası “Alvarez& Marsal” şirketinin incelemeden çekildiğini açıklaması üzerine “Yolsuzluk yeni bir tur kazandı.” dedi.

Diyab, açıklamasında, “Suç soruşturmasını engellediler. Yolsuzluk yeni bir tur kazandı. Umutsuzluğa teslim olmayacağız. Lübnan’ın iradesi zafer kazanmalı.” ifadesini kullandı. Geçici Başbakan Diyab şunları kaydetti: “Yolsuzluk duvarı ıslahın karşısında çok kalın ve yüksek. Lübnanlıların yolsuzluğa karşı zafer kazanmış bir devlet umudunu ellerinden alan bu duvarı yıkana dek çabalarımızı sürdüreceğiz. Yolsuzluk sisteminin kolay teslim olmayacağını biliyoruz. Ayrıca kendisini korumak için acımasızca savaşacağını da biliyoruz. Ancak sonunda bu sistemin çökeceğinden eminim.” Cumhurbaşkanlığı daha önce yaptığı açıklamada, “Alvarez & Marsal”ın denetleme görevinden çekildiğinin Cumhurbaşkanlığına bildirildiğini duyurdu. AA

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