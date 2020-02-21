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Lübnan: İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi

21 Şubat 2020, Cuma 17:27
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Hamad Hasan, başkent Beyrut'taki bakanlık binasında konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da tespit edilen ilk Kovid-19 vakasının, İran'ın Kum kentinden gelen 45 yaşındaki bir kadın olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Hasan, ayrıca Kovid-19 şüphelisi 2 hastanın da evlerinde müşahede altında tutulduklarını belirtti.

Söz konusu hastalıktan korunmak için vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiyesinde bulunan Hasan, son iki haftada İran'dan gelenlerin herhangi bir rahatsızlık durumunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen telefon numarasını aramalarını istedi.

Kovid-19'a karşı ülkenin tek havalimanı olan Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda daha önce oluşturdukları sağlık ekibini takviye edeceklerini dile getiren Sağlık Bakanı Hasan, Başbakan Hassan Diyab ile gerekli görüşmeleri yapmadan İran-Lübnan arasındaki uçak seferlerini durdurmayacaklarını kaydetti.

İran'dan gelen uçakta iki cesedin olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Hasan, halihazırda acil durum ilanı gibi bir adım atmalarının söz konusu olmadığını vurguladı.

Lübnan basınında da Kovid-19 vakalarına rağmen İran'dan gelen uçuşlara karşı sosyal medyada artan tepkilere yer verilmişti.

İran'dan gelen yolcular taranmıştı

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Sağlık Bakanlığından uzman bir ekiple koordineli olarak İran'dan gelen Mahan Hava Yollarına ait W5115 sayılı uçaktan inen yolcuların tek tek tarandığı belirtilmişti.

Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na inen uçakta herhangi bir Kovid-19 şüphelisine rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, normal grip şüphesi bulunan bir yolcunun her ihtimale karşı Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edilmişti.

İran'daki Kovid-19 vakaları

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Cihanpur, ayrıca Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini kaydetmişti. 

AA

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