Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Bakanlar Kurulunda alınan Madrid'deki OHAL kararı, Başbakan Pedro Sanchez tarafından Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso'ya iletildi. COVID-19 önlemlerinin siyasi tartışmaya dönüştüğü İspanya'da Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeyle Madrid'de 2 Ekim'den beri uygulanan, bölgeye giriş ve çıkışların kontrol edildiği serbest dolaşım kısıtlaması, yerel yönetimin itirazı sonrasında mahkeme kararıyla dün iptal edilmişti. Madrid yerel yönetimini COVID-19'a karşı yetersiz önlem almakla suçlayan merkezi hükümet, mahkemenin iptal kararı sonrası bölgesel OHAL ilan ederek, Madrid'deki serbest dolaşım kısıtlamasını yarım günlük aradan sonra tekrar yürürlüğe soktu. Son üç haftadır İspanya genelinde açıklanan COVID-19 vakalarının 3'te 1'inin tespit edildiği Madrid, Avrupa'da da salgının en yoğun görüldüğü kent olarak öne çıkıyor.

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