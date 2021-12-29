Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile güvenlik, ekonomi ve insani konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede ekonomi ve sivil alanda alınacak tedbirler ile güvenlik koordinasyonunu güçlendirmeyi ele aldıklarını duyurdu. Filistin ve İsrail üst düzey yetkilileri bölgedeki gerginlik ve taraflar arası anlaşmazlıklar yüzünden yıllardır görüşmüyordu. İsrail Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Roş Haayin kentindeki evinde misafir ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. İsrail Savunma Bakanı, Filistin Devlet Başkanı'na güven inşa eden icraatlarını sürdürmeye istekli olduklarını iletti." ifadelerine yer verildi. İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Abbas'ın Gantz ile bir araya geldiğini aktardı. Uluslararası toplumun kararları doğrultusunda siyasi bir ufuk açılması olanaklarının ele alındığına dikkati çeken Şeyh, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki uygulamaları sebebiyle yaşanan gerginlikler başta olmak üzere güvenlik, ekonomik ve insani konuların konuşulduğunu ifade etti. Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmeleri 2014 yılından bu yana yapılamıyor. Euronews Türkçe

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