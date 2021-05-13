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13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mandela'nın torunu: Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz

13 Mayıs 2021, Perşembe 14:59
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı olan Nelson Mandela'nın torunu Zwelivelile Mandla Mandela, "Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin'deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek üzere dün düzenlenen gösteriye katılan torun Mandela, Filistinlilerin katledildiğine veya hapsedildiğine şahit olmaktan derin bir acı duyduklarını belirtti.

Gösteriye ailesiyle katılan Mandela, "Dünya gözüyle 'özgür' Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz. Filistin'deki masum çocuklara ve kadınlara karşı işlenen vahşete karşı konuşacağız. Bu nedenle bugün bir aile olarak burada birlikteyiz." diye konuştu.

Torun Mandela, Nelson Mandela'nın "Filistin özgür olmadıkça, Güney Afrikalıların özgürlüğü tamamlanmamıştır." sözünü hatırlattı.

AA

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