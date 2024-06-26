Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atanmasına karar verildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacak.

Mark Rutte: NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur." ifadesini kullandı.

İttifakın, kolektif güvenliğin temel taşı olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Rutte, şunları kaydetti:

"Bu organizasyona liderlik etmek hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere minnettarım. Son 10 yıldır NATO'ya olağanüstü liderlik sağlayan ve her zaman büyük hayranlık duyduğum Jens Stoltenberg'in halefi olarak ekim ayında büyük bir gayretle bu görevi üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Stoltenberg'den kutlama

Mevcut Genel Sekreter Stoltenberg de "NATO müttefiklerinin Mark Rutte'yi halefim olarak seçmesini memnuniyetle karşılıyorum." mesajını paylaştı.

Rutte'nin transatlantik ittifakın büyük bir destekçisi ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "NATO'yu güçlendirmeye devam ederken kendisine başarılar diliyorum. NATO'yu emin ellere bıraktığımı biliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

Stoltenberg'in görevinin bir dönem daha uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı.

20 Haziran'da diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklaması üzerine Rutte, tek aday kalmıştı.