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10 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

Medvedev: Trump, Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyecek

10 Ocak 2025, Cuma 12:37
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde hızlı başarı pek olası görünmüyorken ABD ekonomisi, yavaş temposunda devam ediyor ve göçmenlerle mücadele bile büyük zaferler vadetmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump’ın yeni başkanlık dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın dünyayı yeniden şekillendirmeye karar verdiğine işaret eden Medvedev, "Yeni bir 'Trumpçı siyasi coğrafya' oluşturmak istiyor. Mevcut donuk ve gri olandan çok farklı, yeni, parlak ve renkli bir dünya. Tüm bu fikirler tamamen hayali ve tümüyle gerçeklik dışıdır." görüşünü paylaştı.

Medvedev, Grönland ve Kanada’nın ABD’ye katılması gibi fikirlerin gerçekçi olmadığını belirterek, "Trump'ın görevdeki ikinci döneminde neler yapabileceğini gerçekten bilmiyorum ama kesinlikle kimsenin sıkılmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın Ukrayna Savaşı'na yönelik atacağı olası adımları da değerlendiren Medvedev, "Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde hızlı başarı pek olası görünmüyorken ABD ekonomisi, yavaş temposunda devam ediyor ve göçmenlerle mücadele bile büyük zaferler vadetmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin 7 Ocak’ta açıklamalarda bulunan Trump, bu sorunun çözümü için taraflarla hızlı şekilde müzakere edeceğini söylemişti.

AA

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