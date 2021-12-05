Merkel: Kovid-19 ciddiye alınmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsü sinsi olarak nitelendirerek halkı virüsü ciddiye almaya çağırdı.

Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasında çok ciddî bir durum yaşandığını belirterek, “Ülkemizin bazı bölgelerinde bu durum dramatik olarak da ifade edilebilir. “ dedi. Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolduğuna, ağır hastaların hava yoluyla başka bölgelerdeki hastanelere götürüldüğüne ve çok sayıda kişinin Kovid-19’dan dolayı öldüğüne dikkati çeken Merkel, “Her biri ailelerini veya arkadaşlarını şaşkın ve çaresiz bırakıyor. Bu çok acı, çünkü önlenebilir. Etkili ve güvenli aşılarla bunun için anahtar elimizde.” şeklinde konuştu. Merkel, Kovid-19’un tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Bu sinsi virüsü ciddiye alın. Özellikle yeni omicron varyantı, öncekilerden daha da bulaşıcı görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu. Halkı aşı olmaya çağıran Merkel, aşı olmanın hastalığı ağır geçirmekten koruduğunu aktardı.