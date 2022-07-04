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Mescid-i Aksa'daki kazıların durması için İsrail'e acil müdahale çağrısı

04 Temmuz 2022, Pazartesi 10:30
Filistin, ABD ve uluslararası topluma, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yürüttüğü kazıları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazıları durdurması, Aksa'daki statükoya uyması ve İslami Vakıflar Dairesi'nin yetki ve sorumluluklarına saygı göstermesi için ABD ve uluslararası topluma acil müdahale etmeleri çağrısı yapıldı.

"İşgal makamları ve onların yetkili birimleri tarafından kutsal Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde gerçekleştirilen Yahudileştirme projelerini şiddetle kınıyoruz." denilen açıklamada, çok geç olmadan bu duruma müdahale edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kazı çalışmalarının amacına ilişkin hedefin, Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmak olduğu, ancak İsrail'in, Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana sürdürdüğü kazı çalışmalarına rağmen bu bağlamda tek bir bulguya rastlamadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, yürütülen kazılar nedeniyle, Aksa'nın sütunlarında çatlaklar oluştuğuna ve bazı yerlerde taşların düşmeye başladığına dikkat çekerek "Kıble Mescidi altında bulunan cami başta olmak üzere Mescid-i Aksa'nın tehlikede olduğu" vurgusu yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında ve çevresinde, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Ayrıca, daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden İsrailli Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

AA

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