Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu. Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konsey, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın durumu ile ilgili toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in 31 Mayıs pazar günü sabah namazıyla beraber ibadete açılacağını belirtti. Şeyh Kisvani, Harem-i Şerif’e girişlerde gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, herhangi bir sayı sınırlamasının getirilmeyeceğini vurguladı. Harem-i Şerif’in pazar günü açılmasına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın cuma günü açılmasını talep ediyor ve cuma günü açılması için Mescid-i Aksa’nın kapılarında toplanma çağrıları yapıyor. Filistinliler, söz konusu kararın, İsrail’in baskılarına boyun eğme ve Mescid-i Aksa’nın fanatik Yahudilerin baskınlarına eş zamanlı olarak açılması şeklinde değerlendiriyor. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’ya sayı sınırlaması ve girişlerde kimliklerin alınması gibi bazı kuralların getirildiği belirtilmişti. AA

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