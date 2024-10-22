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22 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğun polis koruması altında artarak devam ediyor!

22 Ekim 2024, Salı 14:56
Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yoğun polis koruması altında baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle üst üste üç gündür polis koruması altında Mescidi- Aksa'ya baskın yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Fanatik Yahudilerin güvenliğini sağlamak için sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir, Mescid-i Aksa ve çevresine onlarca İsrail polisi konuşlandırıldı.

Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in kapılarında konuşlandırılan İsrail polisi, ibadet etmek isteyen Müslümanların girişini engelledi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

AA

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