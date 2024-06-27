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28 HAZİRAN 2024 CUMA - YIL: 55

Milyonlarca insanın dinine saygı gösterilmiyor

27 Haziran 2024, Perşembe 17:00
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünya çapında hala milyonlarca insanın dini özgürlüğüne saygı gösterilmediğini belirtti.

Blinken, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu (USCIRF) tarafından yaklaşık 200 ülke ve bölgede dini özgürlükler konusunda ihlalleri inceleyerek hazırlanan yıllık raporu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Blinken, “Bu evrensel hakkın korunması, insanlara kendilerini ifade etme ve topluma tam olarak katkıda bulunabilmek için tüm potansiyellerini ortaya çıkarma gücü verir ancak bugün hala dünya çapında milyonlarca insanın dini özgürlüğüne saygı gösterilmiyor” dedi. Bugün dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin bireyleri hedef almaya, ibadet yerlerini kapatmaya, toplulukları zorla yerinden etmeye ve insanları dini inançları nedeniyle hapse atmaya devam ettiğini anlatan Blinken, küresel ölçekte 2007’den bu yana dini kısıtlamaların en yüksek seviyeye ulaştığını gösteren PEW araştırma merkezinin bulgularına atıfta bulundu.

 

AA

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