Mısır’da 560 mahkûma af

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, çoğu Müslüman Kardeşler’i desteklemekten suçlu bulunan 560 mahkûma af çıkardı.

Affedilen hükümlülerin 482’si uzun yıllardır devam eden İslâmcı siyasî hareket Müslüman Kardeşler ile bağlantılı suçlamalarla hapse atılmıştı. Mısır’ın önde gelen gazetecilerinden Abdel Halim Kandil de aftan yararlandı. Kandil, 2017 yılında yargıya hakaret ettiği suçlamasıyla üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bağışlanan mahkûmlar arasında, yapılan yüksek zamlara karşı gösteri düzenlediği için tutuklanan iki kadın da yer alıyor. Euronews’in haberine göre, İnsan hakları aktivistleri Sisi’nin 2014’ten beri ülkedeki muhalif gruplara yönelik baskılarını arttırdığını söylüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Mısır’da en az 60 bin siyasî mahkûm cezaevlerinde tutuluyor.

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