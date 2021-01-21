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21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Mısır’da OHAL 15'inci kez uzatıldı

21 Ocak 2021, Perşembe 16:51
Mısır Meclisi, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ülke genelinde 3 ay daha uzatılmasını onayladı.

Mısır Meclis Başkanı Hanefi Cibali, genel oturumda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ülkenin tamamında OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı, Mecliste üçte iki çoğunlukla kabul edildi." dedi.

Ülkede 15'inci kez uzatılan OHAL uygulamasının 24 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: Mısır, OHAL
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