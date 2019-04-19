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Mısır ve Suudi Arabistan'a çekirge uyarısı

19 Nisan 2019, Cuma 16:16
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Sudan ve Eritre'deki çekirge istilasının Kızıldeniz'in iki yakasındaki Mısır ve Suudi Arabistan'ı da etkisi altına alacağı uyarısında bulundu. Örgüt, 'istilanın' ekinler ve gıda güvenliği için tehdit olabileceğini de belirtti.

FAO'nun açıklamasında, Eritre ve Sudan'ın Kızıldeniz sahili boyunca uzanan ovalardaki bol yağışlar, ekim ayından bu yana çekirgelerin iki nesil üremesine neden oldu. Bu da çekirge nüfusunda oldukça hareketli sürülerin oluşmasına yol açtı" denildi.

Ocak ayı ortalarında en az bir çekirge sürüsünün Suudi Arabistan'a geçtiğinin hatırlatıldığı açıklamada, 2018'de yaşanan iki kasırganın Yemen-Umman sınırında yine üremeleri tetiklediği ve bu nesillerin de İran ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştığı kaydedildi.

'Çekirge sürüsüPakistan ve Hindistan'a kadar yayılabilir'

Örgütün açıklamasında, çekirgelerin yayılmasının Hindistan-Pakistan sınırına uzanma riskinin bulunduğu da belirtildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün çekirge uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, "Yaz mevsimi üreme dönemi başlamadan önceki gelecek üç ay, çekirgelerin yayılması durumunu kontrol altına almak için kritik öneme sahip olacak." diye konuştu.

"Mevcut istilanın daha fazla yayılmaması iki ana faktöre bağlı" diyen Cressman, bunlardan ilkinin Sudan, Eritre ve Suudi Arabistan ile çevre ülkelerdeki çekirgelerin ürediği alanlarda etkin kontrol ve izleme önlemleri. İkincisinin ise Arap Yarımadası'nın iç kesimlerini kapsayan Kızıldeniz'in her iki yakasında, Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış yoğunluğu olduğunu dile getirdi.

Bu arada örgüte bağlı ekiplerin Mısır, Eritre, Suudi Arabistan ve Sudan'da aralık ayından bu yana yaklaşık 85 bin hektarlık alanda kontrol operasyonları yürüttüğü ve olumlu neticeler alındığı kaydedildi.

İran'daki önleyici faaliyetlerin de ocak ayından bu yana sürdüğü aktarıldı.

Yetişkin çekirge sürüleri günde ortalama 150 kilometre mesafe katedebiliyor ve yetişkin bir böcek günde kendi ağırlığı kadar gıda tüketebiliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, çekirgelerin yayılmasının gıda güvenliği için yıkıcı bir tehdit oluşturacağı konusunda uyarmaya devam ediyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: çekirge, Kızıldeniz, Suudi Arabistan, Sudan, Eritre
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