Moria'daki göçmenlerin dramı: 'Buradaki durum kendi ülkemizden daha berbat'

Daha iyi bir gelecek için ülkelerinden kaçarak Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampına sığınan binlerce düzensiz göçmen zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Kapasitesinin çok üzerinde kişinin bulunduğu Moria kampında düzensiz göçmenler çeşitli hastalıklardan intihar vakalarına her gün pek çok sorunla mücadele ediyor.

Kötü koşullarıyla sık sık gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli kampta kalan yaklaşık 16 bin düzensiz göçmen, açlık, su sıkıntısı, soğuk hava gibi olumsuzluklara rağmen bir gün ''zengin ülkelere'' ulaşmanın hayalini kuruyor.

Yetersiz barınma kapasitesi, içme suyunun olmaması, atık su birikintileri ve çöp yığınları, kendini hissettirmeye başlayan kış aylarında endişe verici boyutlara ulaştı.

Kampta az miktarda yemek verilmesinden şikayetçi göçmenler, gün içinde topladıkları odunlarla akşam ateş yakarak hem ısınıyor hem de karınlarını doyuracak yemek pişiriyor. Bazıları ise geride bıraktıkları ailelerine para gönderebilmek için tandırda pişirdikleri ekmekleri satıyor.

"Buradaki durum kendi ülkemizden daha berbat"

Kampta kalan göçmenlerden Afganistanlı Sebhatullah Halili, yaptığı açıklamada, "Biz daha güvenli bir yere sığınmak için savaştan kaçtık ama buradaki durum kendi ülkemizden daha berbat. Daha güvenli bir yer istiyoruz." dedi.

Midilli Adası'na gelmeden önce Türkiye'de bir yıl eczacılık okuduğunu ancak maddi sıkıntılardan dolayı okuldan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan 23 yaşındaki Halili, "Bu kampta durum çok kötü. İnsanlar ülkelerindeki savaşlardan kaçıyor. Hayatlarını devam ettirebilmek için Avrupa'ya veya güvenli ülkelere sığınıyorlar ama maalesef biz burada sıkışıp kaldık." ifadesini kullandı.

Halili, yaşadıkları sıkıntılardan kimsenin haberdar olmadığını belirterek, "Biz ne yaşıyoruz, ne çekiyoruz bunları kimse bilmiyor. Daha güvenli bir yere sığınalım diye savaştan kaçtık ama buradaki durum kendi ülkemizden daha berbat. Daha güvenli bir yer istiyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'da uluslararası ilişkiler okumak isteğini söyleyen Halili, Yunanistan'da beklediğini bulamadığını, Almanya'ya ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Üç aydır Moria kampında olduğunu anlatan Afganistanlı Sami Habibi, kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları çadırda 8 kişi kaldıklarını, çok soğuk gecelerde sabaha kadar uyuyamadıklarını ifade etti.

Kamptaki sağlık hizmetlerine erişimin kolay olmadığını belirten Habibi, "Burada doktora ulaşmak çok zor. En az bir hafta önceden randevu almak gerekiyor." dedi.

- 9 aylık bir bebek sıvı kaybından ölmüştü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı sağlık çalışanları sık sık Moria kampıyla ilgili uyarıda bulunuyor.

Kamp yaklaşık iki hafta önce 9 aylık bir bebeğin sıvı kaybından ölmesiyle gündeme gelmişti.

Sınır Tanımayan Doktorların yaptığı açıklamada, "Moria kampındaki insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli.'' ifadesi kullanılmıştı.