Moskova'da 10 binden fazla kişi sokaklara döküldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesi 10 binden fazla kişi protesto için sokağa indi.

Muhalif isimlerin belediye meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmediğini ileri süren eylemciler, Rusya lideri Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı. Rus yetkililer, 45 kişinin seçileceği meclis üyeliği için başvuran 30 kişinin yeterli imza toplayamadığı için adaylıklarının iptal edildiğini duyurdu. Adaylar ise yeterli imza topladıklarını ancak; kendilerinin "Putin karşıtı" olduğu için yarış dışında bırakıldıklarını savundu. Polis kaynakları gösteriye yaklaşık 12 bin kişinin katıldığını duyururken; muhalif gruplar bu sayının çok daha fazla olduğunu kaydetti. Yerel yönetimin onay verdiği gösteride herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin liderlik ettiği protestocular muhalif adaylara seçimde yarışma hakkının verilmesini istiyor. Euronews Türkçe

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