Moskova'da koronavirüs tedbirlerinin süresi uzatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin süresinin 21 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, yeni yıl bayramının vakaların artmasını durdurduğunu belirterek, "Bayram tatilinde toplu ulaşımda yolcu sayısının azalması, salgının yayılmasını engelledi." dedi. Hastaneye kaldırılan Kovid-19 hasta sayısının düşmediğine dikkati çeken Sobyanin, bu nedenle Moskova'da 15 Ocak'a kadar alınan tedbirlerin süresinin 21 Ocak'a kadar uzatılması yönünde karar aldıklarını duyurdu. Buna göre, eğlence mekanları, restoran, bar ve kafeler 23.00-06.00 saatlerinde kapalı kalacak, halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devam edecek. Kentteki üniversite, yüksekokullar ve spor okullarında uzaktan eğitim uygulaması sürdürülürken, yaşlı ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar ise evde kalacak. Moskova’daki firmalar, personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırmaya devam edecek. Okulların salgına karşı belirlenen kurallara uyması şartıyla 18 Ocak'ta açılacağı belirtildi. AA

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