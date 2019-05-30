Moskova’da Osmanlı sarayı inşa edilecek

Moskova’da haziran ayının ikinci haftasında başlayacak olan, dünyanın toplam 14 ülkesinden binlerce gönüllünün katılacağı ‘Zamanlar ve Çağlar’ adlı uluslararası festival kapsamında 16.-17. yüzyıl dönemine ait bir Osmanlı sarayı ve harem de inşa edilecek.

Rusya’nın başkenti Moskova, 7-16 Haziran tarihleri arasında tarihi rekonstrüksiyon alanında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aralarında Rusya, Türkiye, İtalya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu toplam 14 ülkeden binlerce gönüllünün katılacağı ‘Zamanlar ve Çağlar’ adlı uluslararası festival kapsamında Moskova’da 43 sahada 30’un üzerinde eski çağ dönemi canlandırılacak. Tarih meraklıları 16.-17. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu’nu tanıma, o döneme ait saray ve haremi görme ve çiçek bahçesinin içinde şiir dinleme şansı yakalamış olacak. Aynı döneme ait bir kentin pazarını ziyaret edenler, burada sergilenen çeşitli baharatları deneyip satın alabilecek.



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