Moskova'da uçurtma festivali düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uçurtma festivali festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Tsaritsyno Sarayı'nın parkında buluşan, aralarında turistlerin de bulunduğu uçurtma tutkunları ilginç uçurtmalarıyla gökyüzünü binbir renge boyadı. Görmeye alıştığımız uçurtmaların yanı sıra bu sene deniz hayvanları şeklinde farklı tasarımlara da yer verildi. Bu yıl 17. gerçekleştirilen etkinliğe katılımın geçen yıla göre daha da arttığı kaydedildi. Yetkililer bu gibi organizasyonlarla uçurtma ile geç tanışan Ruslara bu etkinliği sevdirmeyi amaçlıyor. Euronews Türkçe

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