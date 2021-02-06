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6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı

06 Şubat 2021, Cumartesi 20:55
Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için yapılan protestolarda binlerce kişinin gözaltına alınması sonrası Moskova'daki hapishanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Yiyecek, su ve banyoya erişemediğini söyleyen tutuklular, koğuşlarda ayakta durmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Protestoculardan bazıları avukatlarına ulaşmakta zorluk çektiklerini söylüyor.

Rusya genelinde geçen ay iki hafta sonu Navalny yanlısı mitinglerde ve salı günü Moskova ve St. Petersburg'da 11 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

Mahkemeler tarafından çok sayıda insanın mahkum edilmesinden dolayı başkent Moskova'nın hapishaneleri hızla doldu.

Meduza haber kuruluşu cuma günü mahkeme verilerine dayanarak Moskova'da protestolarla bağlantılı kabahat suçlamalarıyla 972 kişiye hapis cezası verildiğini ve sayının artmasının muhtemel olduğunu belirtti. Moskova mahkemeleri bugüne kadar 23 Ocak ve 2 Şubat arasında açılan 4 bin 908 protesto ile ilgili kabahat davalarının yarısından azını yargıladı. Çoğu kabahat suçlaması beş ila 15 günlük hapis cezasıyla sonuçlandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'daki gözaltı merkezlerinin hızlı bir şekilde çalışabileceğinden daha fazla tutuklu ile dolduğunu kabul etti, ancak bu sorundan protestocuları sorumlu tuttu.

Peskov, "Bu durum kolluk kuvvetleri tarafından kışkırtılmadı; izinsiz mitinglere katılanlar tarafından kışkırtıldı, "dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Moskova, cezaevi
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