Moskova'daki protestolarda 600 kişi gözaltına alındı: Bunlardan 4'ü çocuk

Rusya Çocuk Ombudsmanı Yevgeniy Bunimoviç, Moskova’daki izinsiz gösteride 4 çocuğun gözaltına alındığını belirtti. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, gösterilerde yaklaşık 600 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Çocuk Ombudsmanı Yevgeniy Bunimoviç, “Polis arabalarından birinde, reşit olmayan 4 kişinin olduğu bildirildi bana, ama nereye götürüldüklerine dair henüz bir bilgi yok. Nerede olduklarını öğrenince çözmeye çalışacağım. Puşkinskaya Meydanı’nda gözaltına alındılar” ifadelerini kullandı. ‘YAKLAŞIK 600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI’ Rusya İçişleri Bakanlığı, Moskova’daki izinsiz gösteride yaklaşık 600 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova’nın merkezindeki izinsiz eyleme yaklaşık 1500 kişi katıldı. Yaklaşık 600 kişi çeşitli ihlallerden dolayı gözaltına alındı” dendi. ‘GÖZALTINA ALINAN 10 GAZETECİ HEMEN SERBEST BIRAKILDI’ Diğer yandan Rusya Gazeteciler Birliği Başkanı Vladimir Solovyov, izinsiz gösteri sırasında yaklaşık 10 gazetecinin gözaltına alındığını, hepsinin hemen serbest bırakıldığını bildirdi.

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