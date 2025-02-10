Mücadelemiz devam etmeli

Hollanda’nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Şehrin Schouwburg Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

“Ateşkes, son değildir” ve “Gazze’deki etnik temizliğe hayır” sloganları atan göstericiler, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’da soykırıma devam ettiğini belirtti. Gösteriye katılan Hollandalı Nick J. Swarth, ateşkesin, İsrail’in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskıyı değiştirmediğini söyledi.

Swarth, “Gazze halkı için ateşkes elbette gereklidir ancak hiçbir şey değişmeyecektir ve bu nedenle Filistinlilerin mücadelesi ve bizim mücadelemiz devam etmelidir” dedi. Rotterdam - aa

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İsrail, Batı Şeria’daki operasyonlarını arttırdı

İsrail ordusu, Batı Şeria’da askerî operasyonlarını genişlettiğini açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İsrail ordusunun askerî operasyonu Tulkarm’ın doğusundaki bir Filistin mülteci kampı olan Nur Shams’a genişlettiğini ve güçlerinin birkaç ‘militanı’ öldürdüğünü ve bölgede aranan kişileri gözaltına aldığını” söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Tulkarm’da İsrail’in açtığı ateş sonucu bir kadının öldüğünü ve kocasının yaralandığını bildirdi. Ankara - Anka