Münih'te 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'nın Münih kentinde iki, İserlohn kentinde bir camide bomba ihbarları nedeniyle arama yapıldı.

İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere gelen tehdit yazısında, "Bombayı bulmak ve etkisiz hale getirmek için yaklaşık 240 dakikanız var. Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslümanı yok edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Münih'te iki cami boşaltıldı

Münih yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Passing Hacı Bayram Camisi'ne yerel saatle 12.03'te aşırı sağcı bir örgütten gelen elektronik postada, camiye yerleştirilen plastik patlayıcının 16.00'da patlatılacağı belirtildi.

Tehdit üzerine tahliye edilen camide 40 polis ve köpeklerle bomba araması yapıldı. Arama sırasında camiye giriş ve çıkışlar kapatılırken, çevredeki çalılıklar ve çöp kutularında da arama gerçekleştirildi.

Polis, iki saat süren aramada ihbara ilişkin bir kanıt bulunamadığını açıklayarak güvenlik çemberini kaldırdı.

Münih'te Araplara ait bir başka camiye de aynı şekilde bomba ihbarında bulunulduğu ve caminin tahliye edilerek polisin arama yaptığı bildirildi.

Bomba ihbarının asılsız çıkması üzerine caminin tekrar ibadete açıldığı kaydedildi.