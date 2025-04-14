Müslümanlar birlik olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Gazze’nin Minarelerinden Yükselen Çağrı” Birinci Türkiye Âlimler Konferansı’nda konuştu.

Filistin’in işgalden kurtuluşunun ancak ümmetin ortak tavır almasıyla mümkün olacağına dikkati çeken Erbaş, “Müslümanlar bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmak zorundadır. İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” ifadelerini kullandı. Gazze halkına özel olarak selam gönderen Erbaş, “Dünyanın en vahşî ve ahlaksız saldırıları karşısında büyük bir direniş gösteren kardeşlerim. Sizler sarsılmaz imanınızla dünyanın en özgür insanlarısınız. Allah’ın lütfu keremiyle zafer inananlarındır ve zafer elbette yakındır” dedi. AA

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