Müslümanların aşağılanması kabul edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, “ülkede son dönemde Müslümanların hiç olmadığı kadar damgalandığını” söyledi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon, France 2’de katıldığı “Elysee 2022” programında gazetecilerin sorularını cevapladı ve ülkedeki Müslümanlara destek veren açıklamalarda bulundu. Melenchon, “Ayrılıkçı yasası” olarak bilinen tartışmalı “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasasının, parlamentoda tartışmaya açılmasından bu yana ülkede Müslümanlara yönelik yaralayıcı ifadeler kullanıldığına dikkati çekti. Jean-Luc Melenchon, “Bugün diğer zamanlardan daha kötü olan şey, Müslümanlara yönelik sürekli damgalama ve aşağılama. Bu, kabul edilemez.” diye konuştu. AA

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