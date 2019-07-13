Muson yağmurları yüzünden binlerce Arakanlı yerinden oldu

Myanmar'daki soykırımdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin bulunduğu Cox Bazaar kentinde etkili olan muson yağmurları ve toprak kaymaları nedeniyle kamplarda yaşayan mültecilerin hayatlarının tehlike altında olduğu bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), temmuz başından bu yana etkili olan aşırı yağışların ve toprak kaymalarının 6 binin üzerinde mülteciyi yerinden ettiğini belirtti. Aşırı yağışların yol açtığı sellerde biri çocuk iki kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM), temmuz ayının ilk 10 gününde, bölgede 400'den fazla toprak kayması, 60 fırtına ve 28 sel felaketi meydana geldiğini bildirdi. Yaşanan afetlerden en az 22 bin Arakanlı mültecinin etkilendiği aktarıldı. Myanmar'da güvenlik güçleri ve ordu destekli silahlı Budist çetelerin 2017 Ağustos ayında başlattıkları etnik temizlikten kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının sayısı 745 bini buldu. Daha önce gelenlerle birlikte Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteci sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Euronews Türkçe

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