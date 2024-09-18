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18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Myanmar'da 2021'den bu yana 5530 sivil öldürüldü

18 Eylül 2024, Çarşamba 10:40
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporundan bilgiler paylaşan Throssell, "Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan darbeden bu yana en az 5 bin 350 sivil öldürüldü, 3,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Nüfusun yarısından fazlası 'askeri şiddet' nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşıyor." dedi.

Throssell, ülkede yaşanan şiddetin, yıkımın ve yoksunluğun insanların ruh sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisine işaret ederek, ekonomik ve sosyal haklarda gerileme olduğunu bildirdi.

Myanmar'daki gençlerin orduda hizmet etmeye veya ordu için savaşmaya zorlandığını ve bu yüzden yurt dışına kaçtığını kaydeden Throssell, "Darbeden bu yana yaklaşık 27 bin 400 kişi gözaltına alındı ve ordunun Şubat 2024'te zorunlu askerliği uygulamaya koymasından bu yana tutuklamalar arttı. Güvenilir kaynaklar, 88 çocuk ve 125 kadın dahil en az 1853 kişinin gözaltında öldüğünü belirtiyor." dedi.

Throssell, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM Güvenlik Konseyinin Myanmar'daki mevcut durumun tüm kapsamını Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk edilmesini talep ediyor. Türk, şiddetin sona ermesi ve keyfi olarak gözaltına alınan herkesin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrılarını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

AA

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