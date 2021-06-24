'Myanmar'da 230 bin kişi yerinden edildi'

Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşu, Myanmar'da bu yıl yaklaşık 230 bin kişinin savaş ve şiddet nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkedeki silahlı çatışmalar, şiddet ve güvensizlik nedeniyle yardım faaliyetlerinin de engellendiğini kaydetti. Tayland sınırındaki Karen eyaletinde 177 bin kişinin yerinden edildiği, 20 binden fazla kişinin ise Hindistan sınırındaki Chin Eyaletinde Halk Savunma Güçleri ile ordu arasında çıkan çatışmalardan sonra 100 farklı kampa sığındığı belirtildi. Myanmar'ın en eski etnik azınlık gruplarından biri olan Karen Ulusal Birliği (KNU), ülkenin her yerinde sivillerin ölmesi, artan şiddet ve ordunun aşırı güç kullanımından duyduğu endişeyi dile getirdi. Açıklamada, "KNU, askeri diktatörlüğe karşı savaşmaya devam edecek ve insanlara ve silahsız sivillere mümkün olduğu kadar fazla koruma sağlayacak" denildi. Euronews Türkçe

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