Myanmar’da “gölge hükümet”ten ayaklanma çağrısı

Myanmar’daki askerî yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini “gölge hükümet” olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti, ülke genelinde ayaklanma çağrısında bulundu.

Ulusal Birlik Hükümetinin Başkan Vekili Duwa Lashi La, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “ülkedeki her köyde, kasabada ve şehirde aynı anda” ayaklanma başlatılmasını isteyerek, “olağanüstü hal” ilân ettiğini açıkladı. Memurlardan işe gitmemelerini isteyen Duwa Lashi La, “halk devrimi” çağrısında bulunarak, asker ve polislerin “halkın savunma güçlerine” katılması gerektiğini belirtti. Myanmar’da askerî darbeyle yönetim el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu ve kendilerini gölge hükümet olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı Mahn Winn Khaing Thann ise yaptığı açıklamada, ayaklanma kararının iktidardaki askerî yönetimin tamamen yıkılması için alındığını söyledi. AA

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