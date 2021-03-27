Myanmar'da şiddet son bulmuyor: En az 16 ölü daha

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 16 kişi öldü.

Myanmar Now internet sitesinin protestoları takip eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, bugün Yangon, Mandalay, Myeik, Wundwin, Meikhtila ve Kyaukpadaung kentlerinde düzenlenen protestolara müdahale eden Myanmar ordusu kalabalığa ateş açtı. Çıkan olaylarda en az 16 kişinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Aktivist Keren Khin, ölü sayısının gün içinde artabileceğine dikkati çekerek, "Ölen bazı protestocuların cesetleri askerler tarafından götürüldüğü için sahadaki ölü sayısını tam olarak tespit edemiyoruz." dedi. Khin, Myanmar ordusunun şiddetinin protestoların etkisini göstermesinden kaynaklandığını vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 317

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.