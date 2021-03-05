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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Myanmar'da tansiyon düşmüyor

05 Mart 2021, Cuma 20:00
Myanmar'da polis ve askerin sert müdahalelerine rağmen darbe karşıtı protestolar sürerken bugünkü protestolarda 1 kişi, güvenlik güçlerince vurularak öldürüldü.

Myanmar basınındaki haberlerde, Mandalay şehrindeki protestolarda yoldan geçen 1 kişiye askerlerin ateş ettiği bildirildi.

20 yaşında bir marangoz olduğu tespit edilen Zaw Myo’nun, protestoculara güvenlik güçlerinin gelişini işaret etmek için bayrak sallarken vurulduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, dağılmayı reddeden göstericileri gözaltına aldı

Mandalay'da ordu mensuplarının, bir protestocuyu yakalamak üzere girdikleri evdeki mücevheratı yağma ettiği de kaydedildi.

Evin sahipleri, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarda, evin yağma edilmiş halini gösterdi.

Öte yandan başkent Nepido, Yangon ve ülkenin birçok şehrinde darbe karşıtı protestolar devam etti.

Yangon'da on binlerce kalabalık şehir meydanlarında toplanarak darbe karşıtı sloganlar attı ve güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetini lanetledi.

Protestocuları göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan güvenlik güçleri, dağılmayı reddeden bazı göstericileri gözaltına aldı.

10 diplomat, sivil itaatsizlik eylemine katıldı

Myanmar'ın yurt dışı misyonlarında görev yapan en az 10 diplomat, cuntayla birlikte çalışmayı reddederek, sivil itaatsizlik eylemlerine katıldıklarını açıkladı.

Muhalif haber sitelerinden The Irrawaddy'deki haberde, Myanmar'ın Washington Büyükelçiliğindeki 5 çalışan başta olmak üzere, diğer ülkelerdeki Myanmar büyükelçiliklerinde en az 10 kişinin protestoculara destek vererek iş bıraktığı bildirildi.

Siteye konuşan darbe karşıtı diplomatlar, askeri hükümetten "bir an önce sivil idareye dönme" talebinde bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınarken batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici ölmüştü.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

AA

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