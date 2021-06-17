"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Myanmar’daki gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

17 Haziran 2021, Perşembe 21:00
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres’in, Myanmar ordusunun, darbe karşıtı eylemleri bastırmak için bir köyü ateşe verdiği yönünde önceki gün çıkan haberlerden derin endişe ve rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarrec, günlük basın toplantısında, “Genel Sekreterin, geçmişte gördüğümüz, Rohinga halkının köylerinin sistematik olarak yakılmasını hatırlatan ve dramatik bir şekilde göç etmesine yol açan bu raporlardan derin endişe duyduğunu ve rahatsız olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Genel Sekreterin, Myanmar güvenlik güçlerinin ülke genelinde sivillere karşı devam eden baskılarını şiddetle kınadığını tekrarlayan Sözcü, bu baskılara karşı uluslararası tek sesli yanıt gerektiğini bildirdi.

Sözcü, köy yakmalarının yanı sıra, Myanmar’ın Kayın bölgesi Myawaddy beldesinde, 31 Mayıs’ta gözaltına alındığı belirtilen 25 kişinin kalıntılarının yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu bilgisini de paylaştı.

Myanmar'da insan hakları ihlali yapanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Sözcü, “Uluslararası toplumu bu konuda tek ses olmaya ve ülkedeki yetkililerle ilişki kurup temel özgürlükleri sağlamaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Magway'da yaklaşık 10 bin kişi evini terk etmişti

15 Haziran’da sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Myanmar ordusunun, darbe karşıtı eylemleri bastırmak için Magway bölgesindeki Kinma köyünü ateşe verdiği iddia edilmişti.

Bölgede bulunan bir köylü, çıkan yangında köydeki 237 evden sadece 10’unun sağlam kaldığını, askerler tarafından açılan ateşle köy sakinlerinin bölgeyi terk ettiğini ileri sürmüştü.

Ülkedeki askeri darbenin ardından Magway, Mandalay ve Bago gibi bölgelerde çok sayıda kişinin katılımıyla darbe karşıtı yürüyüşler yapılmış, Myanmar ordusunun, göstericilere karşı ev baskınları ve şiddet kullanması sonucu kırsal bölgelerde yaklaşık 10 bin sivilin evini terk ettiği ve ormanlık alanlara kaçarak askerlerden saklandığı ifade edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının dolaşması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu en az 863 kişinin öldüğü, binlerce protestocunun gözaltına alındığı ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, tutuklu bulunan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çölleşme riski artıyor

    'Çin'i 'öncelikli tehdit odağı' olarak görüyoruz'

    Tekirdağ'da yeniden müsilaj yoğunluğu

    Peygamberimize (sav) hakarete tepki gösteren Filistinlilere İsrail'den plastik mermi!

    AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulü yönünde rapor sundu

    HDP İzmir İl Başkanlığına saldırıp bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

    ABD'de sıcaklık alarmı: 'Ölüm Vadisi'ndeki sıcaklık 51 dereceyi geçti

    Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezası kınandı

    Vaka sayısı 17 ilde arttı

    Dijital ortamda karne heyecanı

    İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri başladı

    Devlet partileştirildi

    Üniversiteler neden sus pus?

    15 yaş düzenlemesi neden çıkarıldı?

    MKE’de neler oluyor?

    Bugünün idarecileri Demirel'i örnek almalı

    Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

    İsrail, Gazze'ye saldırdı

    Karadağ, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını kabul etti

    Hediye gibi ceza

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir gün gelir, hesap döner
    İbrahim ERSOYLU

    Zulüm eleştirilirken mazlumun kusurları söylenir mi?
    Ahmet BATTAL

    Saadet Partisi nasıl bölünebilir?
    Risale-i Nur'dan

    Zerreler de nezafete dikkat ediyorlar
    Genel

    MKE’de neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinde düşünce suçu var mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devlet partileştirildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Yeşil Sol’un “Lâle Gül’ünden” bir Ayan Hırsi çıkar mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.