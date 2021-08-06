'Myanmar halkı tarihin en zorlu zamanlarını yaşıyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Myanmar halkının ülkedeki darbenin ardından tarihin en zor zamanlarını yaşadığını bildirdi.

WFP Myanmar Direktörü Stephen Anderson, BM Cenevre Ofisi'de düzenlenen basın toplantısına başkenti Nepido'dan video konferans yöntemiyle bağlanarak ülkedeki insani duruma ilişkin bilgi verdi. Anderson, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil pek çok zorluğa maruz kaldığını belirterek "Bence Myanmar halkı hafızalardaki en zor zamanlarını yaşıyor. Birden fazla zorlukla ve birden fazla şokla karşı karşıya kaldılar." dedi. Halkın yaşadığı zorlukların başında yoksulluğun yer aldığını, darbenin ardından ülkedeki siyasi huzursuzluğun arttığını ve ekonomik kriz yaşandığını anlatan Anderson, nisanda WFP'nin 3,4 milyondan fazla insanın mayıs-ekim arısında gıda güvensizliğine maruz kalabileceğini tahmin ettiğini anımsattı. Anderson, bu duruma yanıt olarak WFP'nin ülkeye planladığı desteği üç katına çıkardığını, eski başkent Yangon'dan başlayarak Myanmar'ın en yoksul bölgelerinde 2 milyona yakın kişiye büyük ölçekli gıda dağıtımına başladıklarını kaydetti. Finansman açığı nedeniyle WFP'nin ülkeye olan yardımlarının sürmesinin tehlikede olduğu uyarısında bulunan Anderson, uluslararası topluma yıl sonuna kadar acilen 86 milyon dolar fon desteği çağrısı yaptı. AA

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