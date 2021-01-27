"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı

27 Ocak 2021, Çarşamba 12:35
NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, ittifakın yürüttüğü operasyonlar, misyonlar ve faaliyetleri ele almak üzere bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya bazı ülkelerin genelkurmay başkanları bizzat, bazıları ise video konferansla katılıyor.

Türkiye'yi temsil eden Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, toplantıya video konferansla katılan genelkurmay başkanları arasında yer alıyor.

Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Stuart Peach'in başkanlık ettiği toplantıda, genelkurmay başkanları NATO operasyonları, misyonları ve faaliyetlerini görüşecek ve Kararlı Destek, NATO Irak Misyonu ile Kosova Gücü kapsamında operasyonel ortaklarla bir araya gelecek.

Katılımcılar, NATO'nun çalışmalarının geçen sene kabul edilen Avrupa-Atlantik bölgesi caydırıcılık ve savunma konseptiyle uyumlaştırılması sürecindeki ilerlemeyi gözden geçirecek ayrıca NATO'nun muharebe konsepti hakkındaki tavsiyelerini sonuçlandıracak.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkarılan derslerin yanı sıra mevcut ve gelecekteki tehditler de ele alınacak.

Genelkurmay başkanları, geleneksel olarak Brüksel'de 2, müttefik ülkelerden birinde 1 kez olmak üzere, yılda 3 defa bir araya geliyor.

AA

Etiketler: NATO, Genelkurmay Başkanları Toplantısı
Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail güçleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

    Akşener: Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli'yi esir almış

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran ve kafelere destek sözü verdi

    Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları yeniden başladı

    Ruhani: İran'a karşı ekonomik savaş başarısız oldu

    NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı

    Biden'dan aşı açıklaması

    KPSS tercih tarihleri açıklandı

    İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'ü geçti

    İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

    Bıçak kemiğe dayandı

    TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

    Prof. Dr. Bahadır Erdem: Bu zihniyet teröristlere yarıyor

    Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti

    Alman mahkemesinden dikkat çeken sığınmacı kararı: Yunanistan'a sınır dışı edilemez

    İngiltere'deki ölü sayısı 100 bini geçti

    Dışişleri Bakanlığı: Riyad'daki füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    ABD'li milyarderler salgın sürecinde daha da zenginleşti

    Koca: 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

    Eskişehir'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siber vatan,” öyle mi?!!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulüm ve adaletsizlik susuzluğa sebep olacak!
    Ahmet BATTAL

    Tutun düşmesin, yaslanın yıkılmasın
    Genel

    Bıçak kemiğe dayandı
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” samimiyet(sizliğ)i…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kasas Sûresi’nden mahremiyet dersleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Köy Enstitüleri tarihin mezarlığına defnedildi
    Süleyman KÖSMENE

    Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…
    Genel

    Prof. Dr. Bahadır Erdem: Bu zihniyet teröristlere yarıyor
    Faruk ÇAKIR

    Yeni sayfa açılsın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.